Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: После выстрелов я вызвала полицию. А возле Бориса уже находился какой-то парень, который рассматривал его, его телефон и документы

Дурицкая: Я пыталась попросить его, чтобы он набрал полицию или "скорую", но он молчал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что услышала порядка шести выстрелов в момент убийства политика.

"Я услышала выстрелов шесть. Но это длилось секунду. И это происходило за нашими спинами. Борис был убит сразу", – рассказала она.

Дурицкая добавила, что возле места убийства находилась снегоуборочная машина, но водитель, который там был, не стал оказывать ей помощь.

"Я увидела водителя снегоуборочной машины – и еле проговорила слова: "Убили человека, наберите "скорую". Но я не понимала, почему он такой безразличный. Он стоял и курил молча", – рассказала украинка.

По словам Дурицкой, после этого она вызвала "скорую" и полицию.

"Я вызвала полицию. А возле Бориса уже находился какой-то парень, который его рассматривал. Он смотрел его телефон, его документы. Но у меня был дикий шок. Я помню, что позвонила маме, но так как было уже поздно, она не взяла трубку. Я написала ей сообщение, что убили Бориса. И у мамы был свой шок. Потому что когда она прочитала сообщение, она начала мне звонить, а я уже не брала трубку, так как сидела в полицейской машине", – сказала она, подчеркнув, что помнит мужчину, находившегося рядом с телом Немцова.

"Я помню, что он не говорил со мной. Я спрашивала у него. А так как у меня действительно пропал дар речи, у меня был такой шок, что я не могла говорить даже по телефону со скорой помощью, – я пыталась попросить его, чтобы он набрал полицию или "скорую", но он тоже молчал. Я не понимала, почему они все безразличны", – добавила Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции). В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

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