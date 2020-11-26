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Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Я не пришла на похороны Бориса, потому что была в жутко неадекватном состоянии. Мне казалось, что меня убьют

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским оппозиционером Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону призналась, что после убийства политика была в шоковом состоянии. Она думала, что ее могут убить.

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Дурицкая: Мне казалось, что если я выйду на улицу, то меня убьют
Дурицкая: Мне казалось, что если я выйду на улицу, то меня убьют
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским оппозиционером Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону ответила на вопрос, почему не пошла на похороны политика.

"Я была в жутко неадекватном, шоковом состоянии. Мне в то время казалось, что меня убьют. И я боялась сидеть у окна в квартире, я боялась ездить в машине возле окна. Мне казалось, что если я выйду на улицу, то меня убьют. И я не была готова принять, что его уже нет. И не готова была ко встрече с прессой", – пояснила она.

Московские следователи, по словам Дурицкой, не пытались навязать ей свою трактовку убийства Немцова.

"Нет, они не пытались мне навязать. Они просто аргументировали мое задержание в Москве тем, что это очень резонансное убийство, а я единственный ключевой свидетель", – отметила Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции). В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Теги: Россия, Борис Немцов, оппозиция, похороны, убийство Немцова, Анна Дурицкая
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