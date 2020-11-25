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Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Борис обещал помогать мне до тех пор, пока я не реализую себя в деле, которое будет приносить доход

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что Немцов помогал ей "время от времени".

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Дурицкая: Я всегда думала, что подарить человеку, у которого уже все есть
Дурицкая: Я всегда думала, что подарить человеку, у которого уже все есть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что Немцов обещал помогать ей до тех пор, пока она не реализует себя в деле, которое будет приносить доход.

По ее словам, оппозиционер помогал ей "время от времени".

"Борис помогал мне материально. И он обещал помогать мне до тех пор, пока я не стану самодостаточной и не реализую себя в том деле, которое будет приносить мне доход и будет мне нравиться", – подчеркнула Дурицкая.

Она отметила, что любила устраивать Немцову сюрпризы.

"Я всегда думала, что подарить человеку, у которого уже все есть. И я помню, что дарила ему картину с нашей общей фотографией. Я чаще все-таки любила устраивать ему сюрпризы. Помню, как я заказала гостиницу в Риме. И он не знал, куда мы едем, до последнего момента. А когда поднялся на последний этаж в ресторан, он был восхищен. Это был действительно лучший вид на Рим", – сказала Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Борис Немцов, Украина, убийство, Анна Дурицкая
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