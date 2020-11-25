Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Я познакомила своих родителей с Борисом

Дурицкая: Я была с ним очень счастлива Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что познакомила своих родителей с Немцовым.

"Я с первого же дня нашего знакомства с Борисом рассказала об этом родителям. Они часто общались по телефону. И позже я их познакомила", – сказала Дурицкая.

Она отметила, что у ее матери и брата сложились теплые отношения с Немцовым.

По словам Дурицкой, сначала ее мать смущала разница в возрасте дочери и Немцова.

"Но все-таки для моих родителей важно, являюсь ли я счастливой в отношениях. А я была с ним очень счастлива", – подчеркнула Дурицкая.

Она также уточнила, что Немцов рассказывал своей матери о ней

"Он говорил, что я ей очень понравилась", – резюмировала Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.

ВИДЕО