Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Борис познакомил меня с Саакашвили, Ходорковским, Вакарчуком и Яшиным

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщила, с кем Немцов ее знакомил.

"Борис познакомил меня с [экс-президентом Грузии, нынешним главой Исполнительного комитета реформ Украины] Михаилом Саакашвили, с [российским бизнесменом, ныне оппозиционером] Михаилом Ходорковским, с [украинским певцом и музыкантом] Святославом Вакарчуком, с [оппозиционным российским политиком] Ильей Яшиным. В принципе, он знакомил меня со всем своим окружением, которое было достаточно интересным", – рассказала она.

По словам Дурицкой, "после Бориса уже мало кто мог произвести впечатление".

Экс-возлюбленная Немцова подчеркнула, что время с ним было "сказочным".

"Но насколько все было ярко и красиво, настолько и закончилось трагично", – отметила Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.