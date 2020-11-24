Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: После убийства меня допрашивали всю ночь и еще трое суток после этого

Дурицкая: Мне казалось, что я сойду с ума, если это не закончится Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после преступления на допросах российские следователи задавали ей одни и те же вопросы.

"Меня допрашивали всю ночь и еще трое суток после этого. Мне задавали одни и те же вопросы в закрытом кабинете. И на улицу выводили только с охраной, которая была в обмундировании, с автоматами. И я сама была в бронежилете. Меня заставили проехаться по всем местам, где я была в тот день, и рассказать хронологию событий с точностью до минуты. Я помню, что когда мы подъезжали к месту преступления, то мне казалось, что я сойду с ума, если это не закончится. Единственное, чего я хотела, – уснуть хоть ненадолго, и чтобы, проснувшись, это оказалось кошмарным сном", – отметила Дурицкая.

Она сказала, что в эти дни ее приютила у себя помощница Немцова Ольга Шорина.

"Она будила меня со словами, что машина ждет и снова нужно ехать на допрос", – пояснила Дурицкая.

Отвечая на вопрос журналиста о поведении российских следователей, девушка сказала, что ей не угрожали, но некоторые из них вели себя не совсем вежливо.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



