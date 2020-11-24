ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Он сказал, что если я дам свой номер, то больше плакать не буду никогда". Дурицкая рассказала, как познакомилась с Немцовым

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что их роман начался после случайного знакомства на отдыхе летом 2012 года. Дурицкая впервые дала большое интервью Гордону.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дурицкая: Борис сдержал свое слово: я с ним плакала только от счастья
Дурицкая: Борис сдержал свое слово: я с ним плакала только от счастья
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что их с Немцовым отношения продолжались два с половиной года. 

Дурицкая и Немцов познакомились в 2012 году в Турции.

"Я познакомилась с ним летом 2012 года в Турции на отдыхе. Это был мой последний день перед вылетом. Я была очень грустной, не хотела уезжать. А ко всему я еще и очки свои любимые потеряла на пляже. И я, сидя на берегу моря, расплакалась рядом со своей подружкой. А недалеко от нас на доске за катером плавал очень спортивный, красивый мужчина, который, спустившись на берег, пригласил нас сесть на катер и посмотреть, как он умело катается на вейкборде. И мы согласились. Вернувшись, он спросил меня: "Почему ты плачешь? Ты такая красивая – и плачешь". На что я ему ответила: "Очки свои потеряла, любимые", – вспомнила Дурицкая.

По ее словам, Немцов расспросил, как выглядят очки, и отправился их искать. 

"Я еще тогда подумала: "Какой благородный мужчина..." И мне как-то на душе от одного этого поступка стало уже веселее. Вернулся и сказал, что очки так и не нашел, но спросил, как меня зовут, откуда я и узнала его. Я рассказала ему, что я из Украины, сказала, как меня зовут, и сказала, что его я не узнала. Он ответил, что он очень часто приезжает в Украину и выступает на наших каналах. И сказал, что если я дам ему свой номер, то он сделает так, что больше я плакать не буду никогда. Разве что только от счастья", – рассказала Дурицкая.

Украинка дала Немцову телефон, но, по ее словам, даже не надеялась, что политик когда-либо позвонит. 

"Подумала: "Как такой известный мужчина может мне когда-то перезвонить? Наверное, он просто пожалел меня и решил таким образом утешить". Но как только мой самолет приземлился в Киеве, мне пришла смс: "Привет, это Борис. Я скоро буду у тебя". Мы некоторое время с ним переписывались. Я помню, что очень волновалась перед нашей встречей. Но он прилетел. С огромным букетом цветов и очками, похожими на те, которые я потеряла. И он сдержал свое слово: я с ним плакала только от счастья", – сказала Дурицкая. 

Она отметила, что Немцов произвел на нее впечатление "очень необычного мужчины с невероятной внутренней силой, с каким-то особым магнетизмом и неуемной жаждой к жизни". 

Гордон спросил у Дурицкой, как развивались их отношения. 

"Он говорил, что влюбился в меня с первого взгляда, а я полюбила его потом", – ответила украинка. 

Она сказала, что более чем 30-летняя разница в возрасте ее не смущала. 

"Вначале я не знала, сколько Борису лет. Но я понимала, что он старше. И я думала об этом. Но такого отношения к себе я еще никогда не встречала. Борис умел окружить таким вниманием и такой заботой, что сомнения по поводу возраста просто исчезали", – отметила Дурицкая. 

Часовое интервью с Дурицкой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Дурицкая во время интервью впервые подробно рассказала об убийстве политика и о том, что было до и после него, о допросах после преступления, страхе, психологических проблемах и будущих мемуарах. Трансляция начнется в 18.00. 

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

27 февраля 2015 года, во время убийства Немцова в центре Москвы, находилась вместе с ним

Теги: Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Турция, убийство, убийство Немцова, Анна Дурицкая, отдых, знакомства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП
Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП
  "Все було так". The Hardkiss презентовали клип с участием сына Саниной и Бебко. Видео
  "Все було так". The Hardkiss презентовали клип с участием сына Саниной и Бебко. Видео
"Прыщавый лобешник и шрам, который еще не перекрыт татухой". Ивлеева показала свои архивные фото
"Прыщавый лобешник и шрам, который еще не перекрыт татухой". Ивлеева показала свои архивные фото
  Бардаш прокомментировал занесение его данных в базу "Миротворец"
  Бардаш прокомментировал занесение его данных в базу "Миротворец"
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
  Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
  Ани Лорак презентовала клип на трек "Страдаем и любим". Видео
  Ани Лорак презентовала клип на трек "Страдаем и любим". Видео
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS