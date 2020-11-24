"Он сказал, что если я дам свой номер, то больше плакать не буду никогда". Дурицкая рассказала, как познакомилась с Немцовым

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что их с Немцовым отношения продолжались два с половиной года.

Дурицкая и Немцов познакомились в 2012 году в Турции.

"Я познакомилась с ним летом 2012 года в Турции на отдыхе. Это был мой последний день перед вылетом. Я была очень грустной, не хотела уезжать. А ко всему я еще и очки свои любимые потеряла на пляже. И я, сидя на берегу моря, расплакалась рядом со своей подружкой. А недалеко от нас на доске за катером плавал очень спортивный, красивый мужчина, который, спустившись на берег, пригласил нас сесть на катер и посмотреть, как он умело катается на вейкборде. И мы согласились. Вернувшись, он спросил меня: "Почему ты плачешь? Ты такая красивая – и плачешь". На что я ему ответила: "Очки свои потеряла, любимые", – вспомнила Дурицкая.

По ее словам, Немцов расспросил, как выглядят очки, и отправился их искать.

"Я еще тогда подумала: "Какой благородный мужчина..." И мне как-то на душе от одного этого поступка стало уже веселее. Вернулся и сказал, что очки так и не нашел, но спросил, как меня зовут, откуда я и узнала его. Я рассказала ему, что я из Украины, сказала, как меня зовут, и сказала, что его я не узнала. Он ответил, что он очень часто приезжает в Украину и выступает на наших каналах. И сказал, что если я дам ему свой номер, то он сделает так, что больше я плакать не буду никогда. Разве что только от счастья", – рассказала Дурицкая.

Украинка дала Немцову телефон, но, по ее словам, даже не надеялась, что политик когда-либо позвонит.

"Подумала: "Как такой известный мужчина может мне когда-то перезвонить? Наверное, он просто пожалел меня и решил таким образом утешить". Но как только мой самолет приземлился в Киеве, мне пришла смс: "Привет, это Борис. Я скоро буду у тебя". Мы некоторое время с ним переписывались. Я помню, что очень волновалась перед нашей встречей. Но он прилетел. С огромным букетом цветов и очками, похожими на те, которые я потеряла. И он сдержал свое слово: я с ним плакала только от счастья", – сказала Дурицкая.

Она отметила, что Немцов произвел на нее впечатление "очень необычного мужчины с невероятной внутренней силой, с каким-то особым магнетизмом и неуемной жаждой к жизни".

Гордон спросил у Дурицкой, как развивались их отношения.

"Он говорил, что влюбился в меня с первого взгляда, а я полюбила его потом", – ответила украинка.

Она сказала, что более чем 30-летняя разница в возрасте ее не смущала.

"Вначале я не знала, сколько Борису лет. Но я понимала, что он старше. И я думала об этом. Но такого отношения к себе я еще никогда не встречала. Борис умел окружить таким вниманием и такой заботой, что сомнения по поводу возраста просто исчезали", – отметила Дурицкая.

Часовое интервью с Дурицкой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Дурицкая во время интервью впервые подробно рассказала об убийстве политика и о том, что было до и после него, о допросах после преступления, страхе, психологических проблемах и будущих мемуарах. Трансляция начнется в 18.00.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

27 февраля 2015 года, во время убийства Немцова в центре Москвы, находилась вместе с ним.