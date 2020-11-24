Интервью Гордона с Дурицкой. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с подругой российского оппозиционного политика Бориса Немцова Анной Дурицкой, которая стала свидетельницей его убийства.

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинкой Анной Дурицкой, которая была подругой российского оппозиционного политика Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства.

Как сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон, интервью записали 14 ноября, оно продолжалось около часа.

Дурицкая во время интервью говорила о модельном бизнесе, своем знакомстве с Немцовым, об убийстве политика и о том, что было до и после него, о допросах после преступления, страхе, психологических проблемах и будущих мемуарах.

"Борис был очень тревожный в тот вечер [когда его убили]. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Но я не придавала этому значения... Мы поужинали [в кафе в московском ГУМе]. И так как я ленивая, я предложила поехать домой на машине с водителем, который нас ждал под ГУМом, но Борис беспокоился за фигуру. И он часто любил после плотных поздних ужинов пройтись пешком. А я редко с ним спорила. И мы пошли пешком. На [Большом Москворецком] мосту я услышала хлопки. Подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытается кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь", – рассказала Дурицкая об убийстве Немцова.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

27 февраля 2015 года, во время убийства Немцова в центре Москвы, находилась вместе с ним.

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи про моду.