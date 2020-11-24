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Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: В вечер перед убийством Борис был очень тревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала, что в вечер убийства оппозиционера предлагала ему отправиться домой на машине, но он настоял на пешей прогулке.

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Дурицкая: Борис любил после плотных поздних ужинов пройтись пешком
Дурицкая: Борис любил после плотных поздних ужинов пройтись пешком
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о последнем вечере жизни оппозиционера.

"Я прилетела в тот день утром в Москву. Борис встретил меня в аэропорту вместе с водителем и отвез домой. А сам поехал по делам. Мы разговаривали по телефону и решали, куда пойдем ужинать в этот вечер. Выбирали между несколькими вариантами, но остановили свой выбор все-таки на "Боско кафе". Хотя он и шутил, что это очень рисково: ужинать перед маршем прямо напротив Кремля. Я выходила в магазин за продуктами на выходные. Я записалась в spa. И когда Борис вернулся, он был очень тревожный в тот вечер. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Но я не придавала этому значения. Потому что он и раньше проводил митинги. И я даже ходила с ним на них вместе", – рассказала Дурицкая.

Она сообщила, что Немцов в тот день ездил на эфир "Эха Москвы", вечером они ужинали в кафе, после чего она предложила оппозиционеру поехать домой на машине с водителем, который ждал их.

"Но Борис беспокоился за фигуру. И он часто любил после плотных поздних ужинов пройтись пешком. А я редко с ним спорила. И мы пошли пешком", – отметила Дурицкая.

Она добавила, что слежки не заметила, однако чувствовала, что Немцов в тот вечер был особенно тревожным.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Теги: Борис Немцов, убийство, убийство Немцова, Анна Дурицкая, слежка
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