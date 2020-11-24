Интервью Гордона с любимой женщиной Немцова и свидетелем его убийства Дурицкой. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

27 февраля 2015 года, во время убийства Немцова в центре Москвы, находилась вместе с ним.

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи про моду.