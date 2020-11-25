Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Я увидела снегоуборочную машину и из-за сильного страха, что в меня тоже начнут стрелять, побежала вперед

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства 27 февраля 2015 года, думала тогда, что стрелять будут и в нее.

Об этом она сообщила в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. (...) Я задавала ему один и тот же вопрос: "Борис, что мне делать? Что мне делать?" В надежде, что он найдет мудрое решение на любой мой вопрос. Но я поняла, что он уже не говорит. И мне впервые пришлось решать самой. Я подняла голову вверх и увидела снегоуборочную машину. И из-за сильного страха, что в меня тоже сейчас начнут стрелять, я побежала вперед", – рассказала Дурицкая.

По ее словам, когда она подбежала к снегоуборочной машине, то из-за сильного шока "забыла номера полиции, номера скорой помощи".

"А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Я не могла выговорить ни слова. Я увидела водителя снегоуборочной машины – и еле проговорила слова: "Убили человека, наберите "скорую", – описала происходившее Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО Видео: В гостях у Гордона / YouTube 27 февраля 2015 года Немцова застрелили на мосту возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.