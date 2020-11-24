Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Бориса убил тот, кто больше всех не хотел, чтобы он стал президентом России

Дурицкая: Моя жизнь превратилась в кошмар Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, кто, по ее мнению, мог убить оппозиционера.

По мнению Дурицкой, Немцова убили его политические оппоненты.

"[Его убил] тот, кто больше [всех] не хотел, чтобы Борис стал президентом России", – заявила она.

В то же время возлюбленная Немцова не смогла подтвердить правдоподобность версии, что Немцова убили по личному приказу президента России Владимира Путина.

"После убийства Бориса моя жизнь превратилась в кошмар. Я боюсь представить, что с ней будет, если я начну отвечать на вопросы [о приказе Путина убить Немцова]", – сообщила женщина.

Она добавила, что ответ на вопрос, кто заказал убийство Немцова, "не вернет его и не поможет следствию".

Дурицкая подчеркнула, что Немцова убили "за правду, за смелость и за желание изменить Россию".

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону.

Читайте полную версию интервью

ВИДЕО Видео: В гостях у Гордона / YouTube 27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.