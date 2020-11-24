Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: В Киеве Борис останавливался в квартире, которую купил для меня

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Немцов в Киеве любил останавливаться в гостинице "Премьер Палас".

"Он останавливался в гостинице. Позже – в квартире, которую для меня снимал. А потом – в квартире, которую купил для меня", – рассказала Дурицкая.

По ее словам, Немцов был романтичным ухажером, любил устраивать ужины при свечах и романтические путешествия.

"Самой запоминающейся была поездка в Париж. Он заказал нам экскурсию с гидом. И мы целый день ездили по городу, выходив у парижских уютных кафе. Мы долго гуляли по городу, мы поднялись вместе на Эйфелеву башню. И в конце он заказал корабль-ресторан по реке Сене. И когда я увидела красоту Эйфелевой башни в ночи... Мне казалось, что мои глаза блестят ярче, чем она", – сказала женщина.

По ее словам, Немцов любил дарить подарки, дарил драгоценности.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.

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