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Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Я предложила поехать домой на машине с водителем, но Борис беспокоился за фигуру и мы пошли пешком

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что накануне убийства Немцов заметил слежку за собой.

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Дурицкая: Борис был очень тревожный в тот вечер
Дурицкая: Борис был очень тревожный в тот вечер
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что в день убийства Немцова предлагала ему поехать домой на машине, а не идти пешком.

"Я прилетела в тот день утром в Москву. Борис встретил меня в аэропорту вместе с водителем и отвез домой. А сам поехал по делам. Мы разговаривали по телефону и решали, куда пойдем ужинать в этот вечер. Выбирали между несколькими вариантами, но остановили свой выбор все-таки на "Боско кафе". Хотя он и шутил, что это очень рисково: ужинать перед маршем [оппозиции] прямо напротив Кремля. Я выходила в магазин за продуктами в выходные. Я записалась в спа. И когда Борис вернулся, он был очень тревожный в тот вечер. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Но я не придавала этому значения. Потому что он и раньше проводил митинги. И я даже ходила на них с ним вместе", – сказала Дурицкая.

Она отметила, что после ужина их ждал личный водитель Немцова.

"Это было 27 февраля. А митинг должен был состояться 1 марта. Потом, когда Борис вернулся домой, он разговаривал по телефону. Но я никогда не слушала его разговоры. Я думаю, что он решал как раз вопросы про митинг. И он отправил меня на машине в спа. А сам пошел пешком на эфир "Эха Москвы". Я после спа пошла пешком в ГУМ, гуляла там по магазинам, отложила себе какие-то вещи. Приехал Борис. Магазины уже были закрыты к его приезду, мы решили, что заберем вещи позже. Мы поужинали. И так как я ленивая, я предложила поехать домой на машине с водителем, который нас ждал под ГУМом. Но Борис беспокоился за фигуру. И он часто любил после плотных поздних ужинов пройтись пешком. А я редко с ним спорила. И мы пошли пешком", – подчеркнула Дурицкая.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Борис Немцов, Украина, убийство, митинг, Анна Дурицкая
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