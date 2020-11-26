Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Люди, которые придумывают, что я агент спецслужб, делают большой комплимент моему уму

Дурицкая: Я – не агент СБУ. И я – не агент других спецслужб Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону опровергла версию российских СМИ, что она могла быть завербована Службой безопасности Украины.

"Нет, я – не агент СБУ. И я – не агент других спецслужб. Люди, которые придумывают эти версии, делают большой комплимент моему уму. Представляете, каким интеллектом должен обладать человек, чтобы сам Борис Немцов за все это время и все его окружение не заметили, с кем он общается?" – подчеркнула Дурицкая.

По ее словам, когда убили Немцова, она "осталась незащищенной, слабой женщиной, о которой очень легко говорить все, что угодно".

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции). В 2018 году приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", получила титул третьей вице-мисс.

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