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Республиканцы в Палате представителей заблокировали резолюцию об отстранении Трампа

Член Палаты представителей, демократ Стени Хойер предложил единогласно принять резолюцию о быстром отстранении президента США Дональда Трампа на основании 25-й поправки к конституции США, но конгрессмен-республиканец Алекс Муни выступил против, заявив, что такой документ нельзя принимать без обсуждения.

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Палата представителей рассмотрит резолюцию о 25-й поправке 12 января, а на следующий день, вероятно, резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей рассмотрит резолюцию о 25-й поправке 12 января, а на следующий день, вероятно, – резолюцию об импичменте Трампа
Фото: ЕРА

11 января в ходе заседания Палаты представителей члены Республиканской партии заблокировали принятие резолюции о быстром отстранении президента США Дональда Трампа на основании 25-й поправки к конституции страны, сообщает The Associated Press

Лидер большинства, демократ Стени Хойер предложил единогласно принять резолюцию, чтобы Трамп "был лишен возможности повторить свои действия, связанные с подстрекательством к мятежу".

Однако конгрессмен-республиканец Алекс Муни выступил против такого голосования. 

"Я возразил против попытки спикера [Палаты представителей Нэнси] Пелоси принять единогласно резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса сослаться на 25-ю поправку об отстранении от должности президента Трампа. Спикеру Пелоси не следует пытаться принять резолюцию такого масштаба без каких-либо дебатов в зале Палаты представителей США", – заявил Муни, его цитату приводит сайт конгрессмена. 

Как пишет The Hill, Хойер после дискуссии сказал журналистам, что Палата представителей проголосует за резолюцию о 25-й поправке 12 января. 

25-я поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности. Пелоси призывала Пенса задействовать ее 7 января. Тогда спикер предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Сегодня в Палате представителей официально представили резолюцию об импичменте Трампа. В документе содержится всего одна статья обвинения: подстрекательство к мятежу. Авторы резолюции считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы, препятствовал мирной передаче власти". 

Голосование за эту резолюцию, вероятно, состоится 13 января. Это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию"

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Палата представителей, Стени Хойер, выборы президента США 2020, конгрессмены, импичмент Трампа
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