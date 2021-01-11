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Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда проводит дистанционное обсуждение с властями Украины актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы сотрудничества, сообщило представительство фонда в Украине.

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Миссия МВФ возобновила работу 11 января
Миссия МВФ возобновила работу 11 января
Фото: EPA

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая занимается первым пересмотром программы сотрудничества с Украиной в формате stand-by, возобновила работу 11 января. Об этом представительство фонда в Украине сообщило в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Миссия […] сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", – говорится в сообщении.

В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МВФ, миссия
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