Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".
Хорошая новость от Национального банка Украины!
Золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ достигли $29,13 млрд! При этом чистые ЗВР за вычетом долга перед Международным валютным фондом составляют $18,11 млрд.
Немного большие размеры международных резервов (до $38 млрд) Нацбанк имел при президенте Ющенко и при президенте Януковиче. Но бездарная, преступная и популистская политика тогдашнего руководства привела к потерям Украины и падению ЗВР НБУ.
Положение еще ухудшилось после нападения России на Украину, незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса. На время операции в Дебальцево и "Минска-2" ЗВР снижались до $5 млрд.
Затем была помощь МВФ, умная и сбалансированная политика Нацбанка Гонтаревой. Сейчас с золотовалютными резервами все окей. Если Кабмин и Нацбанк не будут делать глупостей, то курсу гривны ничего не угрожает.
Веселых праздников!
Источник: Тарас Козак / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора