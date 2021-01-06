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В 2020 году международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума – Нацбанк

Увеличить международные резервы на $3,8 млрд. удалось за счет последовательной политики на валютном рынке, сообщили в Национальном банке Украины.

На увеличение объема международных резервов повлияло повышение стоимости финансовых инструментов на $2,3 млрд, отметили в НБУ
На увеличение объема международных резервов повлияло повышение стоимости финансовых инструментов на $2,3 млрд, отметили в НБУ
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 6 января.

"Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший объем был зафиксирован в сентябре 2012 года), а также соответствует прогнозу Национального банка", – отметили в релизе.

По информации НБУ, увеличить международные резервы на $3,8 млрд. удалось за счет последовательной политики на валютном рынке. 

"Несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составила $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий: объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд. Одновременно в 2020 году объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга составил $10,4 в эквиваленте и был почти тождественным размеру поступлений в пользу правительства ($10,3 млрд )", – подчеркнули в НБУ.

В пресс-службе регулятора отметили, что на увеличение объема международных резервов повлияло повышение стоимости финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) на $2,3 млрд.  

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.

По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,049 млрд (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке. Из-за выплат по внешним и внутренним обязательствам в сентябре международные резервы Украины сократились на 8,7%, в октябре – еще на 1,5%, на 1 ноября они составляли $26,140 млрд. 

В ноябре междурнародные резервы сократились на $4,7 млн (в эквиваленте) и составляли на 1 декабря $26,135 млрд. Об этом пресс-служба Национального банка Украины проинформировала 7 декабря.

Теги: Украина, валюта, гривна, НБУ, правительство, Нацбанк, финансы
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