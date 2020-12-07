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Международные резервы Украины сократились на $4,7 млн в ноябре – Нацбанк

Объем международных резервов Украины сократился в том числе из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства и интервенций Национального банка Украины для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, сообщили в НБУ.

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Объем международных резервов Украины составил на 1 декабря $26,135 млрд
Объем международных резервов Украины составил на 1 декабря $26,135 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Международные валютные резервы Украины в ноябре сократились на $4,7 млн (в эквиваленте) и составляли на 1 декабря $26,135 млрд. Об этом пресс-служба Национального банка Украины проинформировала 7 декабря.

Объем резервов сократился в том числе в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и интервенций НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, сказано в релизе.

В частности, валютные поступления в пользу правительства составили $355,5 млн (в эквиваленте), из которых $345,5 млн – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На обслуживание платежей по госдолгу потребовалось $319,6 млн (в том числе $245,9 – на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, $72,5 млн – на обязательства перед Международным валютным фондом).

Для сглаживания курсовых колебаний НБУ продал на межбанковском рынке $87 млн и – в дни, когда на рынке наблюдалась избыточное предложение, – приобрел $41 млн.

На объем валютных резервов влияла также переоценка финансовых инструментов, которая произошла вследствие изменения их рыночной стоимости и курсов валют. В ноябре стоимость финансовых инструментов увеличилась на $77,9 млн (в эквиваленте).

"Нынешний объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – добавили в пресс-службе регулятора.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли $29,049 млрд (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке. Из-за выплат по внешним и внутренним обязательствам в сентябре международные резервы Украины сократились на 8,7%, в октябре – еще на 1,5%, на 1 ноября они составляли $26,140 млрд. 

Теги: НБУ, межбанк, облигации, Нацбанк, золотовалютные резервы, финансы, ОВГЗ
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