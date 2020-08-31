Нацбанк Украины пополнил резервы на $460 млн – Данилишин

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что с начала 2020 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $1,2 млрд.

Стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала слаженной работе валютного рынка и сделала возможным покупку Нацбанком избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

По его информации, в августе Нацбанк купил $460 млн, с начала 2020 года – $1,2 млрд.

"В то же время вызывает обеспокоенность чистое изъятие из Украины прямых иностранных инвестиций, которое в первом полугодии 2020 года составило почти $1,4 млрд", – отметил Данилишин.

По его словам, приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги в 2019 году не привел к увеличению иностранных инвестиций в реальный и финансовый сектор.

"Эта тенденция ставит перед правительством и Национальным банком вопрос о необходимости срочной разработки и внедрения мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Украины и привлечению иностранного капитала", – подчеркнул глава совета НБУ.

Данилишин считает, что среди причин, которые не позволят гривне укрепиться, – возвращение трудовых мигрантов, провальная валютная политика НБУ в 2019 году и недостаточный уровень международных резервов.