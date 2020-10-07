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Международные резервы Украины сократились на 8,7% – Нацбанк

Объем международных резервов Украины уменьшился в том числе из-за пиковых выплат государства по внешним обязательствам, в сентябре страна направила на обслуживание и погашение долгов в иностранной валюте $2,665 млрд, сообщили в Нацбанке.

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Валютные поступления в пользу Украины в сентябре составили $445 млн
Валютные поступления в пользу Украины в сентябре составили $445 млн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7% и к 1 октября составляли $26,526 млрд (в эквиваленте), сообщила сегодня пресс-служба Нацбанка Украины.

Объем резервов снизился в том числе из-за прохождения страной периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам, сказано в релизе.

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил $2,665 млрд. Из них $2,212 млрд направили на выплаты по облигациям внутреннего займа (ОВГЗ), $417,4 млн – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выплаты по другим обязательства в иностранной валюте.

"Валютные поступления в пользу правительства составляли $445 млн в эквиваленте, в том числе $11,9 млн от размещения ОВГЗ", – отметили в пресс-службе регулятора.

На объем резервов влияли также валютные операции НБУ на межбанковском рынке, сказано в релизе. Нацбанк для сглаживания колебаний выходил с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили $231,5 млн. Купил регулятор в рамках таких интервенций $34 млн.

Также динамика резервов в сентябре определялась с учетом переоценки финансовых инструментов, которая произошла вследствие изменения рыночной стоимости и колебания курса валют – в сентябре их стоимость уменьшилась на $105 млн, сообщили в НБУ.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подытожила пресс-служба регулятора.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли $29,049 млрд (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке.

Теги: Украина, валюта, НБУ, межбанк, облигации, Нацбанк, золотовалютные резервы, выплаты, финансы, ОВГЗ
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