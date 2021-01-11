Арахамия заявил, что "Слуга народа" представит план антикризисных мер из-за повышения тарифов в Украине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине, "будет наработан и обнародован в ближайшие дни".

Арахамия: Надо разобраться с тем, что произошло Фото: Олег Федонюк / Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 января на своей странице в Facebook заявил, что провластная партия представит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов в Украине.

"От имени фракции "Слуги народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни", – заявил он.

По словам Арахамии, на 12 января запланировано совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, врио министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента и другими, кого касается этот вопрос.

"Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас надо разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", – заявил он.

Сегодня в ряде городов Украины сегодня проходят акции протеста из-за поднятия тарифов на газ. В частности, в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске и Херсоне. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.