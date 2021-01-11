Ясько: Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. Коррупция и девальвация совести стали нормой для некоторых коллег

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая до сегодняшнего дня была главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила что до снятия с этой должности ей "настоятельно рекомендовали" пересмотреть позицию по принципиальным для Украины вопросам.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила в Facebook, что ее заменили на посту главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за серьезных разногласий с коллегами по фракции.

"Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора", – написала она.

Ясько заявила, что раньше ей "настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ".

"Я всегда отказывалась, и вот вам ответ. Я остаюсь членом делегации, но председательство передала Марии Мезенцевой", – добавила нардеп.

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали Ясько.

Решение о смене главы делегация приняла сегодня. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко писал, что дискуссия по поводу избрания нового руководителя делегации длилась более трех часов. Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батьківщини" и часть делегатов от "Слуги народа" за это решение не голосовали, сообщил он.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, объяснила смену главы изменением стратегии делегации.