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Разумков, Стефанчук, нардепы от "Слуги народа". Россия расширила санкционный список украинских политиков

Среди лиц, против которых Россия ввела персональные санкции, оказались спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и ряд народных депутатов, в том числе – от пропрезидентской "Слуги народа".

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Разумков попал под российские санкции
Разумков попал под российские санкции
Фото: ЕРА

Российское правительство приняло постановление, которым расширило список граждан Украины, к которым применяются санкции, до 849. Документ, который вступает в силу в день публикации, обнародовали на портале правовой информации 11 декабря. 

В обновленном списке, среди других, оказались:

  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
  • первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук;
  • глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. 

Также в перечне есть депутаты от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Богдан Яременко, Елена Шуляк, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь, Федор Вениславский (представитель президента в Конституционном Суде), Даниил Гетманцев и исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос. 

Президент России Владимир Путин подписал указ 22 октября 2018 года, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица. Последний раз список расширяли в сентябре 2020-го. Тогда под санкции попали 43 чиновника и депутата, в том числе пятый президент Украины Петр Порошенко. Нардепов от "Слуги народа" в этом перечне не было

Правительство России 28 июля внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает введение новых экономических мер в отношении Украины. Новые санкции устанавливают запрет на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных денежных переводов, если получатель состоит в санкционном списке.

Теги: Россия, Украина, санкции, Богдан Яременко, Елизавета Богуцкая, правительство РФ, Андрей Герус, Максим Бужанский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Даниил Гетманцев, Руслан Стефанчук, Федор Вениславский, Елена Шуляк, Александр Качура, Елизавета Ясько, Ольга Василевская-Смаглюк, Евгений Брагарь
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