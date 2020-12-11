Кто был на Донбассе, понимают, что не Украина получила по мозгам, а Россия – Невзоров

В истории с Донбассом Россия получила 10-ю часть от задуманного, получив при этом миллиардные потери, трупы, позор и санкции, считает российский публицист Александр Невзоров.

Невзоров заявил, что из ОРДЛО в РФ идут только "гной и левые стволы" Фото: wikipedia.org

От войны на Донбассе больше проиграла Россия, чем Украина. Такое мнение 9 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский публицист Александр Невзоров.

"На самом деле, те, кто был на Донбассе, понимают, что вовсе не Украина получила по мозгам, а по мозгам получила Россия, потому что ценой диких усилий, потерь миллиардов, трупов, позора, очередного пакетика санкций удалось осуществить ну хорошо если одну десятую от того, что Россия задумывала. И это такая черная дыра политической реальности, в которую надо постоянно направлять потоки долларов, а оттуда – гной и левые стволы, ничего больше", – сказал он.

Публицист отметил, что агрессия на востоке Украины обошлась России "в немыслимые триллиарды".

"Понятно, что когда была недавно попытка вывести их в свет, то есть первый раз показать этих уродцев на Совбезе ООН, то заставили, конечно, мешки с награбленным и обрезы оставить в прихожей, не брать с собой. Просили не плевать семечками. И все равно проигнорировали американцы, англичане, немцы, французы – и заблокировали трансляцию. То есть понятно, что карта абсолютно битая", – объяснил Невзоров.

В 2014 году сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины в отношении России ввели международные санкции, их периодически продлевают и расширяют.