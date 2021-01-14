В МВФ обеспокоены возможным госрегулированием цен на газ в Украине – глава Минфина

Украина ведет консультации с Международным валютным фондом по поводу возможного введения государственного регулирования цен на газ для бытовых потребителей, окончательное решение о госрегулировании еще не принято, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко: Мы объясняем МВФ, что сейчас в пожарном порядке решаем проблему, которая возникла Фото: mof.gov.ua

В Международном валютном фонде обеспокоены тем, что Кабинет Министров Украины может ввести государственное регулирование цены на газ для населения. Об этом министр финансов Украины рассказал в интервью Радио НВ, которое вышло в эфир 14 января.

Он сказал, что сейчас происходят консультации украинского правительства с МВФ, и объяснил: Киев в меморандуме с МВФ взял на себя четкие обязательства о том, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными.

"Никаких решений [о введении госрегулирования] еще не принято. [На заседании Кабмина 13 января] были даны соответствующие поручения подготовить решения. В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу. [...] Окончательное решение пока не принято. И я не исключаю, что оно будет принято в ближайшее время. Но на данный момент его нет. И [сейчас] проводятся консультации в том числе с Международным валютным фондом", – сказал Марченко.

Министр отметил, что консультации с МВФ постоянно происходят с начала недели, когда в Украину вернулась миссия фонда.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые на себя обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики [Юрий Витренко]. Вчера у него, кстати, был звонок, разговор с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации", – добавил Марченко.

Он считает, то сейчас нет оснований говорить, что украинское правительство сделало "что-то очень плохое".

"Потому то мы: во-первых решение еще не приняли, во-вторых сейчас идут консультации в том числе с МВФ с целью объяснить, что непринятие какого-то решения будет иметь достаточно негативные последствия для экономики страны в целом. Тут вопрос в том, насколько аргументированно мы будем это доказывать. То есть мы объясняем, что сейчас в пожарном порядке решаем проблему, которая возникла", – резюмировал министр.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать по регулируемой цене.