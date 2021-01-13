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В цивилизованных странах резкие скачки тарифов решают адресными субсидиями – Ассоциация поставщиков энергоресурсов

Для поддержки наиболее уязвимых категорий бытовых потребителей в условиях роста стоимости энергоресурсов на мировых рынках государству нужно выделить около трех миллиардов гривен, сообщил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Артем Компан: Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам
Артем Компан: Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам
Фото: expro.com.ua

Для решения проблемы резкого роста стоимости энергоресурсов нужно применять механизм адресных субсидий, а не отказываться от реформы рынка и возвращать государственное регулирование цен, заявил в комментарии изданию Delo.ua глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, а не регулированием цен. Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам. Цена вопроса сейчас – это три миллиарда гривен", – отметил он.

Уже в феврале на мировых рынках ожидается снижение цен на энергоресурсы, поэтому помощь государства поможет уязвимым категориям населения пережить месяц пиковых тарифов, добавил Компан.

"Государство должно позаботиться о тех, кто не в состоянии заплатить за коммунальные услуги. Но продавать коммунальные услуги обеспеченным украинцам по социальной цене неправильно, – убежден глава ассоциации. – Введение таких ограничений в самый разгар отопительного сезона – это фактически откат на семь лет назад, который может привести к дефолту поставщиков и проблемам выполнения обязательств по импортным контрактам".

Он считает, что решение проблемы высоких тарифов должно учитывать оценку его последствий как для потребителей, так и для поставщиков.

"Отказ от реформы рынка природного газа – это путь в никуда. На восстановление рынка после таких решений может понадобиться очень длительное время", – заявил Компан.

По его словам, эксперты Ассоциации поставщиков энергоресурсов разработали и передали в профильное министерство пакет мер, которые позволят Украине не отказываться от обязательств по реформированию рынков природного газа и электроэнергии.

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

13 января Кабмин внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина.  Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м3.

Теги: газ, энергетика, цены, тарифы, субсидии, реформа, цена на газ
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