В цивилизованных странах резкие скачки тарифов решают адресными субсидиями – Ассоциация поставщиков энергоресурсов

Для поддержки наиболее уязвимых категорий бытовых потребителей в условиях роста стоимости энергоресурсов на мировых рынках государству нужно выделить около трех миллиардов гривен, сообщил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Для решения проблемы резкого роста стоимости энергоресурсов нужно применять механизм адресных субсидий, а не отказываться от реформы рынка и возвращать государственное регулирование цен, заявил в комментарии изданию Delo.ua глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, а не регулированием цен. Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам. Цена вопроса сейчас – это три миллиарда гривен", – отметил он.

Уже в феврале на мировых рынках ожидается снижение цен на энергоресурсы, поэтому помощь государства поможет уязвимым категориям населения пережить месяц пиковых тарифов, добавил Компан.

"Государство должно позаботиться о тех, кто не в состоянии заплатить за коммунальные услуги. Но продавать коммунальные услуги обеспеченным украинцам по социальной цене неправильно, – убежден глава ассоциации. – Введение таких ограничений в самый разгар отопительного сезона – это фактически откат на семь лет назад, который может привести к дефолту поставщиков и проблемам выполнения обязательств по импортным контрактам".

Он считает, что решение проблемы высоких тарифов должно учитывать оценку его последствий как для потребителей, так и для поставщиков.

"Отказ от реформы рынка природного газа – это путь в никуда. На восстановление рынка после таких решений может понадобиться очень длительное время", – заявил Компан.

По его словам, эксперты Ассоциации поставщиков энергоресурсов разработали и передали в профильное министерство пакет мер, которые позволят Украине не отказываться от обязательств по реформированию рынков природного газа и электроэнергии.

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

13 января Кабмин внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина. Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м3.