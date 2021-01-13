Разумков собирается обсудить тарифный кризис с главами фракций и Шмыгалем

Спикер парламента Дмитрий Разумков собирает совещание с главами фракций и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 13 января, в 16.00 проведет совещание по вопросам тарифного кризиса. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На совещании планирует присутствовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главы парламентских фракций и групп.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", – пояснила депутат.

Шмыгаль 12 января уже обсуждал вопрос тарифов на газ для населения с временно исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым и народными депутатами от "Слуги народа".

Глава правительства говорил о двух планах существенного снижения тарифов на газ для населения. Первый – это формирование тарифов на газ по формуле: "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину" – с временным ограничением маржы для газопоставщиков, его предлагает Министерство энергетики. Второй план (от "Нафтогазу") предусматривает усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".