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Разумков собирается обсудить тарифный кризис с главами фракций и Шмыгалем

Спикер парламента Дмитрий Разумков собирает совещание с главами фракций и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Разумков обсудит повышение тарифов на газ
Разумков обсудит повышение тарифов на газ
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 13 января, в 16.00 проведет совещание по вопросам тарифного кризиса. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На совещании планирует присутствовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главы парламентских фракций и групп. 

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", – пояснила депутат.

Шмыгаль 12 января уже обсуждал вопрос тарифов на газ для населения с временно исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым и народными депутатами от "Слуги народа".

Глава правительства говорил о двух планах существенного снижения тарифов на газ для населения. Первый – это формирование тарифов на газ по формуле: "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину" – с временным ограничением маржы для газопоставщиков, его предлагает Министерство энергетики. Второй план (от "Нафтогазу") предусматривает усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в ПрикарпатьеПолтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Теги: газ, энергетика, НАК Нафтогаз, тарифы, кризис, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Евгения Кравчук, цена
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