Хмельницкий облсовет собирается на внеочередное заседание из-за роста стоимости газа и электроэнергии – Лабазюк

В одном из пунктов повестки дня заседания Хмельницкого облсовета, которое глава облсовета Виолетта Лабазюк созывает на 15 января, говорится о принятии депутатами обращения к президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде по поводу повышения стоимости электроэнергии и природного газа.

Виолетта Лабазюк: Мы категорически против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Особенно в период пандемии Фото: denzadnem.com.ua

Председатель Хмельницкого областного совета, лидер областной организации женского движения "За майбутнє" Виолетта Лабазюк сообщила о созыве внеочередной сессии облсовета. Распоряжение опубликовано на Facebook-странице "Хмельниччина. За майбутнє".

В одном из пунктов повестки дня заседания, запланированного на 15 января, говорится о принятии депутатами обращения к президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде по поводу повышения стоимости электроэнергии и природного газа.

Лабазюк отметила, что таким образом местные депутаты собираются отреагировать на выступления граждан по всей Украине против повышения тарифов на газ и отмену льготного тарифа на электроэнергию.

"Вторую неделю подряд люди блокируют движение транспорта, устраивают пикеты у местных администраций. Требуют от властей снизить цену на газ и вернуть льготный тариф на электроэнергию! Мы категорически против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Особенно в период пандемии, когда сотни тысяч украинцев остались без работы", – цитируют главу облсовета "Українські новини".

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

13 января Кабмин внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина. Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м³.