Инициатива главы Минэнерго Витренко по регулированию цен на газ открывает двери для коррупции и искажений рынка – британская журналистка

Ручное регулирование тарифов на газ для домохозяйств, которое предложил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко уже через полгода после запуска рынка газа, направит негативные сигналы инвесторам и будет выгодно олигархам, заявила британская журналистка Аура Сабадус.

Заявление и.о. главы Минэнерго Украины Юрия Витренко о внедрении регулируемых цен на газ для населения может быть хорошей новостью "для некоторых потребителей, которые могут быть напуганы последним повышением цен на газ", пишет 12 января в статье на сайте агентства ICIS британская журналистка Аура Сабадус. Она подчеркивает, что в то же время такое решение станет "серьезным препятствием для рынка в целом, открывающим дверь для коррупции и искажений".

"Как и.о. министра энергетики и самопровозглашенный реформатор, Юрий Витренко хорошо понимает негативное влияние субсидий, а также потенциальный ущерб, который такая мера может нанести с трудом завоеванной репутации Украины как надежного рынка. Именно по этой причине он и Министерство энергетики должны отказаться от своих планов регулирования и работать над внедрением мер, направленных на тех, кто действительно нуждается в поддержке. Такие меры могут включать в себя распределение зимних топливных надбавок для уязвимых потребителей, как это применяется в других европейских странах", – подчеркнула автор.

Ручное же регулирование тарифов на газ для домохозяйств уже через полгода после запуска рынка газа приведет к его искажению и направит негативные сигналы инвесторам, пишет Сабадус. Она убеждена, что регулируемые цены выгодны украинским олигархам.

11 января Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

13 января Кабмин внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина. Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м³.