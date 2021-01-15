Цена газа для населения в апреле может снизиться – Витренко

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что государственное регулирование цен на газ – рыночный метод в ситуации, когда доминирующие игроки рынка идут на злоупотребления.

Витренко: Мы посмотрим, что произойдет с апреля, какая цена будет, и сможем увидеть, какая средняя цена будет по году Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Снижение цены на газ для населения Украины до 6,99 грн за 1 м³ не является ручным регулированием. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Я предлагал годовую зафиксированную цену на год (5,36 грн за 1 м³), сейчас идет речь о 6,99 грн, но на два месяца. Мы посмотрим, что произойдет с апреля, какая цена будет, и сможем увидеть, какая средняя цена будет по году. Это не означает, что цена в апреле существенно вырастет, это означает, что в апреле она может быть ниже", – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что о ручном регулировании цен говорят люди, которые не разбираются ни в рынке, ни как это работает в Европе.

"АМКУ уже установил факты злоупотреблений со стороны облгазсбытов, он уже их штрафовал. Следующий шаг – это государственное регулирование цен, это рыночный метод в ситуации, когда есть злоупотребление со стороны доминирующих игроков. В Европе для того, чтобы эффективно работал рынок, чтобы не дискредитировались рыночные реформы, защищают потребителей не только субсидиями. Есть много других механизмов, в том числе ограничения по изменению цены, максимальному уровню цены", – заявил и.о. министра.

15 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24" сказал, что снижение цены на газ для населения до 6,99 грн за 1 м³ является временной мерой. Она будет действовать во время карантина, максимум – до окончания отопительного сезона.

С начала января в Украине продолжаются акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, в том числе на транспортировку газа. Тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также должна была подорожать стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны были продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Акции протеста проходили во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³.

Нардеп Юлия Гришина от "Слуги народа" анонсировала утверждение новых тарифов с 19 января. По ее прогнозам, с февраля суммы в платежках заметно уменьшатся.