ГК “Нафтогаз України“ будет отпускать украинцам газ по 6,99 грн за м³

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України“ согласна принять всех потребителей, газсбытовые компании которых откажутся поставлять газ по регулируемой цене.

Газ по цене 6,99 грн за м³ в ГК “Нафтогаз України“ предлагают в рамках тарифного плана “Месячный“ Фото: depositphotos.com

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України“ заявила о готовности обеспечить население природным газом по регулируемой цене 6,99 грн за м³ до завершения карантина или отопительного сезона. Об этом сообщил департамент интегрированных коммуникаций компании.

Газ по цене 6,99 грн за м³ в ГК предлагают в рамках тарифного плана “Месячный“. Для тех потребителей, которые оформили тарифный план “Годовой“, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за м³, согласно условиям договоров, уточнили в компании.

ГК “Нафтогаз України“, как поставщик “последней надежды“, заявила о готовности принять всех потребителей, газсбытовые компании которых откажутся поставлять газ по регулируемой цене.

“Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина... Понимаем, что введение регулируемых цен на газ правительством – вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развитию рынка газа и переходу потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой EC-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за “температурные“ коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы“, – отметил председатель правления НАК “Нафтогаз України“ Андрей Коболев.

13 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин введет государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона, она не будет превышать 6,99 грн за м³. В правительстве такой шаг объяснили резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.

Обоснованность цены на газ для населения проверит Антимонопольный комитет Украины. В АМКУ заявили, что видят признаки доминирования группы Региональной газовой компании на рынке природного газа.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января протесты проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.