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АМКУ проверит цены на газ для населения

Антимонопольный комитет Украины заявил о доминировании группы Региональной газовой компании на рынке природного газа. Региональные отделения АМКУ проведут углубленное исследование рынка поставок природного газа, чтобы выяснить, соблюдают ли они требования законодательства о защите экономической конкуренции.

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Тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января
Тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января
Фото: depositphotos.com

Тарифы на распределение газа – зона ответственности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому из облгазов Украины. Об этом 13 января заявили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

"В течение июля – декабря 2020 года мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же, эти тарифы существенно отличаются в разных субъектах. Обоснованность и прозрачность формирования такого тарифа будет изучена Антимонопольным комитетом в ближайшее время. В случае выявления нарушений АМКУ заставит регулятора исправить ситуацию", – отметили в сообщении.

В АМКУ заявили, что видят признаки доминирования группы Региональной газовой компании на рынке природного газа. В АМКУ напомнили, что облгазы группы РГК были оштрафованы за злоупотребление монопольным положением – на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в декабре 2020 года.

"Действия этой группы, а именно у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются комитетом", – заверили в пресс-службе.

Председатель АМКУ Ольга Пещанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа, чтобы выяснить, соблюдают ли они требования законодательства о защите экономической конкуренции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 января дал распоряжение Минэнергетики, Минюсту, Минэкономики и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о внедрении государственного регулирования цены на газ в период карантина.

Ранее глава КМУ говорил о двух планах существенного снижения тарифов на газ для населения. Первый – это формирование тарифов на газ по формуле: "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину" – с временным ограничением маржи для газопоставщиков, его предлагает Министерство энергетики. Второй план (от "Нафтогазу") предусматривает усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в ПрикарпатьеПолтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.

Теги: Украина, газ, АМКУ, тарифы, Антимонопольный комитет, НКРЭКУ, облгаз, Денис Шмыгаль
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