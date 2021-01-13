АМКУ проверит цены на газ для населения

Антимонопольный комитет Украины заявил о доминировании группы Региональной газовой компании на рынке природного газа. Региональные отделения АМКУ проведут углубленное исследование рынка поставок природного газа, чтобы выяснить, соблюдают ли они требования законодательства о защите экономической конкуренции.

Тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января Фото: depositphotos.com

Тарифы на распределение газа – зона ответственности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому из облгазов Украины. Об этом 13 января заявили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

"В течение июля – декабря 2020 года мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же, эти тарифы существенно отличаются в разных субъектах. Обоснованность и прозрачность формирования такого тарифа будет изучена Антимонопольным комитетом в ближайшее время. В случае выявления нарушений АМКУ заставит регулятора исправить ситуацию", – отметили в сообщении.

В АМКУ заявили, что видят признаки доминирования группы Региональной газовой компании на рынке природного газа. В АМКУ напомнили, что облгазы группы РГК были оштрафованы за злоупотребление монопольным положением – на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в декабре 2020 года.

"Действия этой группы, а именно у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются комитетом", – заверили в пресс-службе.

Председатель АМКУ Ольга Пещанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа, чтобы выяснить, соблюдают ли они требования законодательства о защите экономической конкуренции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 января дал распоряжение Минэнергетики, Минюсту, Минэкономики и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о внедрении государственного регулирования цены на газ в период карантина.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.