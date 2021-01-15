ГОРДОН
 
 
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко

Народный депутат от "Европейской солидарности".


все материалы автора

В РФ даже дворники – зависимые от Кремля. У каких "независимых газовых компаний" нам предлагают покупать российский газ? Что за бред?

На улице желанный снежный рай, который напоминает, что зима существует и она бывает прекрасной. Еще несколько лет назад Россия всегда использовала зиму для наращивания политического давления на Украину, держа газовый вентиль и трубу как средство воздействия, принуждения к "братской любви", усмирения.

Мы слишком дорого заплатили за нашу независимость, и пока золотые мальчики из "Нафтогазу" получали неплохие гонорары за свою гениальность, украинские воины платили своей жизнью и здоровьем, отстаивая нашу территорию. А мы, политики, сделали все возможное для энергетической независимости от России, отказались от российских энергоносителей. В том числе ценой рейтингов и имиджевых потерь, потому что олигархат не прощает потерю сверхприбылей.

Тревожным сигналом на совещании руководства парламента, которое состоялось с участием премьера и и.о. министра энергетики на этой неделе, стали разговоры, что, мол, Украина и так закупает российский газ, но реверсно, от европейских поставщиков, и поэтому дороже на 30%, а сейчас, мол, главное – цена и сделать газ дешевле.

Потом – внезапная встреча советников нормандского формата, которая до этого несколько месяцев блокировалась РФ. И сигналы, что говорили там не так о Донбассе, как о газе.

И теперь вот – уже откровенное заявление вчерашнего "победителя в Стокгольмском арбитраже" господина Витренко об экспорте российского газа от независимых российских компаний. Это что за бред и на кого он рассчитан? В РФ дворники ЖЭКов – зависимые от Кремля. Какие независимые газовые компании? Мы все являемся свидетелями спецоперации возвращения Украины в зависимость от РФ, в том числе энергетическую. Началось все с поправки Геруса, которой позволили закупки российской электроэнергии, сейчас, не ради народа, а олигархата, заводам которых в первую очередь нужны дешевые российские энергоносители, нас снова подсаживают на газовую российскую иглу. Возможно, для этого и тарифы подняли – чтобы легче провести спецоперацию, в традициях сериала, с криками о народе. Слуги Кремля сегодня у власти. Уже и не шифруются.

Р.S. Догонять РФ в международных судах – начиная от Стокгольмского арбитража и Международного суда ООН в Гааге, заканчивая ЕСПЧ и Гамбургским морским трибуналом – была стратегией нашей политической команды. Иски готовили правительственные команды, директивы на это выписывал президент Порошенко. И очень обидно видеть, что некоторым все равно, где получать результат – или в Стокгольмском арбитраже, или в подписании контрактов с "независимыми российскими газовыми компаниями" – лишь бы был гонорар.

Среди людей с блестящим образованием и прекрасными менеджерскими качествами тоже есть беспринципные приспособленцы. Без идеологии. Жаль.

Закупки газа в РФ – это красная линия. Переступать которую не стоит.

Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, Украина, газ, Ирина Геращенко, Юрий Витренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal и другие мессенджеры. Насколько они безопасны и надежны. Главное
Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal и другие мессенджеры. Насколько они безопасны и надежны. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали онкологию
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали онкологию
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Брей, Кадочникова, Клищевская, Шленский, Березницкий, Довгань, Губианури, Кончаловский, Лосицкий обратились с открытыми письмами к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Брей, Кадочникова, Клищевская, Шленский, Березницкий, Довгань, Губианури, Кончаловский, Лосицкий обратились с открытыми письмами к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19
Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман
  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить
Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS