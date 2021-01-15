В РФ даже дворники – зависимые от Кремля. У каких "независимых газовых компаний" нам предлагают покупать российский газ? Что за бред?

На улице желанный снежный рай, который напоминает, что зима существует и она бывает прекрасной. Еще несколько лет назад Россия всегда использовала зиму для наращивания политического давления на Украину, держа газовый вентиль и трубу как средство воздействия, принуждения к "братской любви", усмирения.

Мы слишком дорого заплатили за нашу независимость, и пока золотые мальчики из "Нафтогазу" получали неплохие гонорары за свою гениальность, украинские воины платили своей жизнью и здоровьем, отстаивая нашу территорию. А мы, политики, сделали все возможное для энергетической независимости от России, отказались от российских энергоносителей. В том числе ценой рейтингов и имиджевых потерь, потому что олигархат не прощает потерю сверхприбылей.

Тревожным сигналом на совещании руководства парламента, которое состоялось с участием премьера и и.о. министра энергетики на этой неделе, стали разговоры, что, мол, Украина и так закупает российский газ, но реверсно, от европейских поставщиков, и поэтому дороже на 30%, а сейчас, мол, главное – цена и сделать газ дешевле.

Потом – внезапная встреча советников нормандского формата, которая до этого несколько месяцев блокировалась РФ. И сигналы, что говорили там не так о Донбассе, как о газе.

И теперь вот – уже откровенное заявление вчерашнего "победителя в Стокгольмском арбитраже" господина Витренко об экспорте российского газа от независимых российских компаний. Это что за бред и на кого он рассчитан? В РФ дворники ЖЭКов – зависимые от Кремля. Какие независимые газовые компании? Мы все являемся свидетелями спецоперации возвращения Украины в зависимость от РФ, в том числе энергетическую. Началось все с поправки Геруса, которой позволили закупки российской электроэнергии, сейчас, не ради народа, а олигархата, заводам которых в первую очередь нужны дешевые российские энергоносители, нас снова подсаживают на газовую российскую иглу. Возможно, для этого и тарифы подняли – чтобы легче провести спецоперацию, в традициях сериала, с криками о народе. Слуги Кремля сегодня у власти. Уже и не шифруются.

Р.S. Догонять РФ в международных судах – начиная от Стокгольмского арбитража и Международного суда ООН в Гааге, заканчивая ЕСПЧ и Гамбургским морским трибуналом – была стратегией нашей политической команды. Иски готовили правительственные команды, директивы на это выписывал президент Порошенко. И очень обидно видеть, что некоторым все равно, где получать результат – или в Стокгольмском арбитраже, или в подписании контрактов с "независимыми российскими газовыми компаниями" – лишь бы был гонорар.

Среди людей с блестящим образованием и прекрасными менеджерскими качествами тоже есть беспринципные приспособленцы. Без идеологии. Жаль.

Закупки газа в РФ – это красная линия. Переступать которую не стоит.

Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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