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Витренко предложил закупать газ у "независимых компаний из России"

Экспорт газа крупных европейских компаний, которые добывают его в России, будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко.

Витренко: Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину
Витренко: Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко 14 января в Facebook в качестве одного из вариантов решения проблем на газовом рынке страны предложил закупать газ у "независимых компаний из России".

"Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа. Это практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реально юридические возможности для давления на "Газпром" по этим вопросам есть только у "Нафтогазу". Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года. К сожалению, прошел год, а мы пока не увидели даже жалобы в антимонопольный орган Европейского союза и/или обращения в международный арбитраж. Думаем над тем, как эту ситуацию изменить", – написал Витренко.

При этом он уточнил, что речь идет о компаниях, которые не контролируются "Газпромом".

"Экспорт газа независимыми компаниями из России" – это экспорт газа компаниями, независимыми от "Газпрома", добывающими газ в России. Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании. Такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, чтобы мощности украинской ГТС заказывал не только "Газпром". "Нафтогаз" требует разблокировать такой экспорт уже много лет. Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину. Замечу, что это имело бы хотя бы какой-то смысл только в случае санкций ЕС в отношении импорта российского газа, что маловероятно", – подчеркнул Витренко.

Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить собственную добычу в Украине, работать над энергоэффективностью и обеспечить "нормальную биржевую торговлю" газом в стране.

Также Витренко считает, что Украине нужны новые правила защиты потребителей на рынке газа, в частности уязвимых потребителей.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в ПрикарпатьеПолтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать газ по регулируемой цене.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, ГТС, транзит, Юрий Витренко
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