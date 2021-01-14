"Газпром" в 2020 году заплатил Украине за транспортировку газа $2,11 млрд – "Нафтогаз України"

В четвертом квартале 2020-го "Нафтогаз" дополнительно предоставил "Газпрому" услуги по использованию украинской газотранспортной системы, за которые получил более $30 млн. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України" в 2020 году предоставила российскому "Газпрому" услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы для транспортировки газа. В соответствии с соглашением от 30 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд м³ годовых мощностей – $2,1 млрд", – отметили в сообщении.

В четвертом квартале 2020-го "Нафтогаз" дополнительно предоставил "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получил более $30 млн. Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд м³.

"Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности газотранспортной системы. Соглашение двух компаний предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 млрд м³, в 2021–2024 годах – по 40 млрд м³ ежегодно. Минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрома" за пять лет составит более $7,1 млрд, уточнили в компании.

В 2020 году "Газпром" сократил транзит газа через Украину на 38%. Такие цифры озвучил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в колонке, опубликованной 13 января в "Экономической правде". По его информации, это наименьший показатель за последние 30 лет.