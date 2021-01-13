"Наименьший показатель за 30 лет". "Газпром" сократил транзит газа через Украину до 55,8 млрд м³

Украинская газотранспортная система при проектной мощности в 146 млрд м³ транзита в 2020 году была загружена менее чем на 30%. Об этом сообщил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Макогон: Наши ключевые задачи на ближайшие пять лет – оптимизация газотранспортной системы и поиск новых возможностей для дополнительной загрузки Фото: Sergiy Makogon / Facebook

В 2020 году "Газпром" сократил транзит газа через Украину на 38% до 55,8 млрд м³. Такие цифры озвучил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в колонке, опубликованной 13 января на "Экономической правде".

"Это много или мало? С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 млрд м3, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой, это наименьший показатель за последние 30 лет. Даже в 2014-м, когда "Газпром" делал все возможное для снижения поставок газа в ЕС, чтобы не допустить реверса газа из Европы в Украину, транзит составил 62 млрд м³", – отметил Макогон.

По его словам, при проектной мощности газотранспортной системы Украины в 146 млрд м³ транзита, это означает загрузку менее чем на 30%.

Макагон заявил, что объемов транзита через Украину в 90-100 млрд м³ уже не будет, если не изменятся спрос в Европе или геополитика в регионе.

"Поэтому наши ключевые задачи на ближайшие пять лет – оптимизация газотранспортной системы в соответствии с потребностями рынка и поиск новых возможностей для дополнительной загрузки ГТС или снижение затрат при существующем. Например, загрузка ГТС возможна за счет привлечения к транзиту альтернативных поставщиков из РФ и Средней Азии. Не стоит ожидать, что Кремль позволит свободный экспорт газа в Европу", – подчеркнул он.

30 декабря 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

"Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ – в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.