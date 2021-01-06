"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины

Гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" снизил транзит газа через Украину до примерно 130 млн м³ в сутки.

В 2019 году НАК "Нафтогаз України" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет Фото: depositphotos.com

Транзит российского газа по территории Украины в начале 2021 года сократился примерно на треть до 130 млн кубометров в сутки. Об этом 6 января заявил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Газпром" снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн м³ в сутки [конец декабря 2020 года] до примерно 130 млн м³ в сутки [начало января 2021 года]", – сообщил он.

Макогон отметил, что "Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз України" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Главы "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа в 2020 году, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

Морской газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край России с Турцией и странами Южной Европы, открыли 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Сербия с утра 1 января начала получать газ по новой ветке "Турецкого потока" через территории Турции и Болгарии.