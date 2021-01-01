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Россия начала поставлять в Сербию газ по "Турецкому потоку"

Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску российского газа утром 1 января. Запуск "Балканского потока", по его мнению, снизит стоимость подключения газа внутри страны.

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Сербия запустила российский газ в свою газораспределительную систему
Сербия запустила российский газ в свою газораспределительную систему
Фото: gazprom.ru

Сербия с утра 1 января начала получать газ по новой ветке "Турецкого потока" через территории Турции и Болгарии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе российского газового монополиста компании "Газпром".

"Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии, Боснии и Герцеговины", – говорится в сообщении.

Этот газопровод называют "Балканским потоком". Поставки по нему стали возможны благодаря вводу новых газотранспортных мощностей компаниями "Булгартрансгаз" ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии, уточнили в "Газпроме".

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер считает "Турецкий поток" востребованным у европейских потребителей.

"Число стран Европы, которые с помощью "Турецкого потока" получают российский газ, выросло до шести. Теперь наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина", – считает он.

Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску российского газа в газораспределительную систему страны утром 1 января, пишет сербское издание Srbija Danas. По его словам, запуск "Балканского потока" позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны.

Морской газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край России с Турцией и странами Южной Европы, открыли 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Болгарию обвиняли в затягивании строительства газопровода более чем на полгода.

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год закреплены санкции против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию, перестрахованию, тестированию, инспекции или сертификации, необходимые для завершения строительства "Турецкого потока".

Теги: Газпром, Россия, Болгария, Босния и Герцеговина, Алексей Миллер, Сербия, Балканы, газопровод, Александр Вучич, Турецкий поток, российский газ
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