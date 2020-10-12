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В 2020 году "Газпром" заплатит за транзит 65 млрд м³ газа, а прокачает не более 55 млрд м³ – Оператор ГТС Украины

По данным гендиректора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, сейчас транзитные мощности газотранспортной системы страны загружены только на 40%.

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Транзит газа через Украину происходит по контракту, подписанному в декабре 2019 года
Транзит газа через Украину происходит по контракту, подписанному в декабре 2019 года
Фото: ЕРА

Российская компания "Газпром" заплатит Украине за транзит газа в 2020 году больше, чем прокачает топлива. Об этом генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил изданию OilPoint в интервью, которое было опубликовано 12 октября.

"Сейчас мощности украинской ГТС загружены на 40%. К сожалению, другие поставщики газа, кроме "Газпрома", не могут получить доступ к экспортным газопроводам в РФ, в противном случае украинская ГТС была бы еще более востребована. Что касается этого года, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд м³, хотя "Газпром" по договору будет обязан оплатить 65 млрд м³", – сказал он.

Гендиректор украинской компании подчеркнул готовность увеличить транзитные поставки из России в Европейский союз.

"После внедрения в Украине норм европейского энергетического законодательства любой заказчик может свободно докупить свободные мощности украинской ГТС на прозрачных и недискриминационных условиях", – объяснил Макогон.

30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз України" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

По словам главы "Нафтогазу" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

Теги: Газпром, газ, ГТС, газопровод, транзит, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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