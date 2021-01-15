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Витренко: Российские "консервы" запускают волну "возмущения" из-за моих слов о разблокировании экспорта газа из России

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что для Украины выгодно разблокировать экспорт газа из России, добытого независимыми компаниями.

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Витренко: Это создаст дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы
Витренко: Это создаст дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко 15 января в Facebook заявил, что за предложение разблокировать экспорт газа из России его критикуют российские агенты.

"После военной агрессии России против Украины психика многих из нас особенно чувствительна к вопросам, которые связаны с Россией. Поэтому грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и даже уже "консервы" запускают волну "возмущения" по моим словам о необходимости давления на "Газпром"/РФ – чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии", – написал Витренко.

По его словам, для Украины это "вопрос десятков миллиардов долларов".

"Для Украины это выгодно, потому что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан и тому подобное. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины. Именно поэтому это невыгодно РФ и поэтому она это блокирует на политическом уровне. И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает. Палитесь, товарищи. Я вас так пугаю?" – сказал Витренко.

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/241122967464266

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в ПрикарпатьеПолтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать газ по регулируемой цене.

В этот же день Витренко предложил закупать газ у "независимых компаний из России". За это его раскритиковали ряд политиков. В частности, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что в РФ не существует независимых газовых компаний. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что восстановление энергетической зависимости от Кремля станет мощным ударом по независимости и обороноспособности Украины.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая его на своей западной границе.

Теги: Россия, Украина, газ, экономика, транзит, Юрий Витренко
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