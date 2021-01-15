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Александр Турчинов
Александр Турчинов

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.


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Восстановление энергетической зависимости от Кремля – это мощный удар по независимости и обороноспособности Украины

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Энергетический коллапс как технология предательства и капитуляции.

Российской Федерацией тщательно отработаны технологии экономической и политической экспансии под прикрытием "экспорта энергоносителей". Одной из важных побед в борьбе с российской агрессией было достижение энергетической независимости нашей страны. Украина избавилась от газовой иглы РФ и в течение последних лет не покупала ни одного кубометра газа от агрессора, не заводила с севера ни киловатта электроэнергии.

Несмотря на все заявления действующей украинской власти о мире и "очередном завершении войны", военное противостояние с Россией и оккупация продолжаются, обстрелы и гибель украинских военных не прекращаются. В этих условиях первый заместитель министра энергетики Украины, и.о. министра энергетики делает заявление о необходимости разблокирования закупок газа из России. Параллельно с этим "Укрэнерго" предупреждает правительство о подготовке масштабных веерных отключений потребителей электроэнергии, что в условиях низких температур может превратить Украину в Алчевск 2006 года. Нельзя исключать, что резкое повышение тарифов на энергоносители, которое произошло с нового года, является одним из рычагов власти, чтобы обеспечить себе прикрытие для масштабной коррупции и предательства национальных интересов.

В течение всего времени пребывания "зеленых" у власти в угоду олигархату НАК "Нафтогаз" превращается в банкрота, а национальный стратегический ресурс – атомная энергетика – системно уничтожается. Так, искусственно останавливались блоки украинских АЭС, тотально ограничивалось финансирование, своевременно не проводился ремонт и восстановление мощностей энергоблоков. В результате страну ставят перед фактом веерных отключений и "необходимостью закупки электроэнергии в Беларуси", для которой РФ в кредит построила атомную электростанцию. Кстати, в связи со строительством Белорусской АЭС Евросоюз объявил этой стране бойкот на импорт электроэнергии.

Восстановление энергетической зависимости от Кремля и непосредственное финансирование агрессора и оккупанта является государственным преступлением и мощным ударом по независимости и обороноспособности нашей страны. Остановить это преступление, экономический и энергетический коллапс можно только через полный демонтаж "зеленой" власти, которая становится угрозой национальной безопасности Украины.

Источник: Олександр Турчинов / Facebook

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Теги: Россия, Украина, газ, Александр Турчинов, энергетика, НАК Нафтогаз, атомная энергетика, электроэнергия, независимость
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