Власти Украины ввели госрегулирование цен на газ. Издайте еще указ о курсе доллара по 60 копеек. Страна, где так делали, называлась СССР

Этот пост для тех, кто хочет, чтобы Украина была развитым, успешным, европейским и рыночным государством. Власть вместо того, чтобы расширить субсидии и предоставить целевую помощь тем, кто нуждается в трудное время из-за поднятия мировых цен на газ, ввела государственное регулирование цен на газ. Отказавшись от энергетической реформы, которую мы начали семь лет назад.

Пусть не останавливаются и идут дальше. Теперь надо создать государственное регулирование цен на бензин, колбасу, мясо, молоко. Стоит издать указ о том, чтобы каждому гражданину Украины бесплатно предоставили жилье, а также начали платить зарплату €10 тыс., а возможно – €15 тыс. Сделайте указом курс доллара по 60 копеек. Это уже было. Страна, где так делали, называлась Союз советских социалистических республик.

То, что сегодня делает власть, является признаком современности – популизмом, невежеством и непрофессионализмом. Нельзя искать простые ответы на сложные вопросы. Затем эти простые ответы слишком дорого стоят для страны и для каждого украинца.

Вам надо было принять закон не об инвестиционных нянях. Решения, которые принимаются в экономической политике, нуждались в законе об инвестиционных могильниках. Из-за такой политики из Украины уйдут как внутренние, так и внешние инвесторы.

Ответьте, какую страну и какую экономику вы строите. Украина будет успешна только тогда, когда она будет соответствовать лучшим принципам рыночной экономики, которая создает рабочие места, создает бизнес, получает доходы в бюджет и по целевому защищает те слои населения, которые нуждаются в помощи от государства. Раздавать всем все – закончится бедностью для каждого.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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