Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Минсоцполитики назвало средний размер субсидий и льгот в Украине

В декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 грн, бюджет 2020 года предусматривает на субсидии на 1 млрд грн больше, чем прошлогодний. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соколовская: Мы уменьшили манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг
Соколовская: Мы уменьшили манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг
Фото: Соколовська Юлія / Facebook

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине составляет около 1200 грн. Об этом 21 февраля написала в Facebook министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В 2019 году мы упростили условия получения субсидий для некоторых категорий населения и в декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 грн", – сообщила она.

Соколовская призвала не верить сообщениям об уменьшении объема средств на программу субсидий.

"В бюджете на 2020 год предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если сравнивать с цифрами 2019 года, то в предыдущем году на это было направлено 46,4 млрд грн. То есть мы фактически заложили больше денег, чем было потреблено в предыдущем году. Это было сделано для того, чтобы субсидий хватило всем, кто в них нуждается", – отметила министр.

По ее словам, программой монетизации льгот в Украине воспользовались 1,8 млн человек.

"За счет монетизации мы уменьшили манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг, и средний размер льготы в 2019 году составлял 750 грн", – написала глава ведомства.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204437677600551&id=110384593672527

По состоянию на декабрь 2019 года субсидии получали 3,3 млн украинских домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств, проинформировали в Минсоцполитики.

Решение о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме Кабмин принял 27 декабря 2018 года.

В Украине субсидию назначают на год – с мая текущего года до мая следующего года. Размер пособия рассчитывается отдельно на летний и зимний периоды. Для оформления субсидии необходимо предоставить два документа: заявление и декларацию о доходах.

Теги: бюджет, льготы, субсидии, монетизация, Юлия Соколовская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Сумской впервые показала свою семью
Дочь Сумской впервые показала свою семью
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
Ярославский поделился совместным фото с тестем-ровесником
Ярославский поделился совместным фото с тестем-ровесником
Родившая третьего ребенка Рафаэли снялась в купальнике
Родившая третьего ребенка Рафаэли снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS