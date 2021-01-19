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Независимых экспортеров газа по трубопроводам в России нет – эксперт

Экспорт газа из России без "Газпрома" нелегитимен, поэтому перспектива для Украины найти там независимых поставщиков вызывает сомнения, заявил партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин.

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Михаил Крутихин: Трубопроводный экспорт из России без "Газпрома" нелегитимен
Михаил Крутихин: Трубопроводный экспорт из России без "Газпрома" нелегитимен
Фото: Mikhail Krutikhin / Facebook

Украина не сможет договориться о поставках газа от "независимых" поставщиков из России в обход "Газпрома", потому что никаких независимых экспортеров газа в России нет, заявил "Українським новинам" российский аналитик, партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин.

Так он прокомментировал инициативу врио главы украинского Минэнерго Юрия Витренко, который заявил, что для Украины выгодно разблокировать импорт газа из России, добытого независимыми компаниями.

"У меня есть сомнения относительно такой перспективы. Российский закон "Об экспорте газа" закрепляет монополию экспорта за владельцем и оператором российской газотранспортной сети, то есть за "Газпромом". Независимых экспортеров газа по трубопроводам в России нет. Трубопроводный экспорт из России без "Газпрома" нелегитимен", – сказал Крутихин.

Украина перестала напрямую закупать газ у российского газового монополиста "Газпром" в ноябре 2015 года. Сейчас страна получает газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии.

В декабре 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый пятилетний газовый контракт, но он касается только транзита газа через территорию Украины.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Газпром, Россия, Украина, экспорт, транзит, Юрий Витренко, газовый контракт, Михаил Крутихин
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