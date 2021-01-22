Субсидии плохо влияют на психику людей и угнетают их достоинство – и.о. министра энергетики Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает ненормальной ситуацию, когда большинство украинцев или значительная их часть получают субсидии.

Получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в ходе экспертного обсуждения в "Украинском кризисном медиацентре". Видео мероприятия опубликовано 21 января на Facebook странице УКМЦ.

"Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей. Это фактически сигнал им, что, смотрите, вы бедные. А люди не хотят себя чувствовать бедными... Это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 2014 году, понимаете?" – сказал Витренко.

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине получает более 3,1 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1633 грн. С марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидию было переназначено более 2,7 млн домохозяйствам.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объеме.