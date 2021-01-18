Шмыгаль пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объеме, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Люди, имеющие минималку, наши пенсионеры продолжат получать субсидии в полном объеме. Средняя субсидия у нас сейчас уже больше 1600 гривен и получают ее 3 млн домохозяйств. Поддержка по субсидиям продолжится в полном объеме", – заверил премьер.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

Кабмин 13 января внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина. Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м³.