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Витренко претендует на пост замминистра энергетики – декларация

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко подал декларацию о доходах за 2019 год как кандидат на должность заместителя министра энергетики Украины. По данным "Интерфакс-Украина", сейчас рассматривается вопрос его назначения и.о. министра.

Витренко задекларировал 53 млн зарплаты в 2019 году
Витренко задекларировал 53 млн зарплаты в 2019 году
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины. 

Декларацию о доходах за 2019 год как кандидат на эту должность Витренко подал 21 декабря, она опубликована в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. По данным "Интерфакс-Украина", сейчас рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Витренко задекларировал, что в 2019 году получил в "Нафтогазі" 53,25 млн грн зарплаты, еще 2,23 млн грн – как глава наблюдательного совета "Укрнафти". 

Экс-исполнительный директор НАК указал, что владеет 100% долей компании AYA Securities (ее стоимость в декларации оценивается в 7,1 млн грн). У Витренко и его жены Ирины в собственности четыре квартиры в Киеве, бывший топ-чиновник – владелец Range Rover Evoque 2014 года, на супругу записан Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска. Пара воспитывает троих детей. 

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве. 

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Пост и.о. министра энергетики с 20 ноября занимает Юрий Бойко. До него обязанности министра временно исполняла первая замминистра Ольга Буславец. По данным "24 канала", она и сейчас руководит ведомством, так как Бойко с начала декабря ушел на больничный. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, правительство, Юрий Бойко, НАК Нафтогаз, декларация, Министерство энергетики, Юрий Витренко, Ольга Буславец
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