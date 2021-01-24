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Украине нужно срочно отсоединиться от общей с Россией и Беларусью энергосистемы – Витренко

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что одной из главных своих задач на этой должности считает объединение украинской энергетической системы с европейской.

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Витренко подчеркнул, что на "нормальном рынке" нет произвола монополистов
Витренко подчеркнул, что на "нормальном рынке" нет произвола монополистов
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Украине следует выйти из объединенной с Россией и Беларусью энергетической системы. Об этом 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил врио министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ, объединяться с европейской системой. И это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная есть цена", – сказал он.

По словам Витренко, это будет в интересах Украины и ее энергетической безопасности, "а энергетическая безопасность – это национальная безопасность".

Заявление врио министра энергетики последовало в ответ на реплику нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который заявил, что один из иностранных дипломатов в разговоре с ним выразил недоумение, что Украина просит о введении санкций против РФ и одновременно может вернуться к покупке российских энергоносителей.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, санкции, энергетика, Европа, Юрий Витренко, рынок, энергосистема, Свобода слова Савика Шустера
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